UBS-Aktie sinkt: UBS will wohl CS-Vermögensverwaltung in Indien behalten

Dies habe der Chef der globalen Vermögensverwaltung der a href="/aktien/ubs-aktie">UBS, Iqbal Khan, angedeutet, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Khan habe in den vergangenen Wochen in Singapur Credit Suisse (CS)-Mitarbeiter getroffen, hieß es in dem Bericht. Die Überlegungen seien noch nicht endgültig, sagten die Personen. Die beiden Großbanken lehnten eine Stellungnahme ab.

Die UBS ist in Indien nicht mehr direkt vertreten, sondern bedient dortige Private-Banking-Kunden von anderen Standorten aus. Die CS wiederum beschäftigt in Indien laut dem Artikel etwas mehr als 40 Mitarbeiter in der Sparte Wealth Management (Vermögensverwaltung) und insgesamt rund 7000 Mitarbeiter. Insgesamt sei Indien die zweitgrößte Niederlassung der Credit Suisse außerhalb der Schweiz.

Die vor dreieinhalb Wochen angekündigte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist noch nicht abgeschlossen. Bis dahin sind die beiden Banken noch zwei eigenständige Unternehmen und müssen weiterhin wie Konkurrenten agieren.

Nach dem Zusammenschluss sollen große Teile des Investmentbanking der CS abgebaut werden. Die UBS muss dann auch insgesamt entscheiden, welche Mitarbeiter und Standorte behalten werden. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit besteht die Gefahr, dass sich CS-Kundenberater überlegen, die Bank bereits vorher zu verlassen.

An der SIX sinkt die UBS-Aktie zeitweise um 0,42 Prozent auf 18,85 Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com