Inflationssorgen im Vordergrund: DAX fällt erneut tief

Der DAX begann den Handelstag 2,29 Prozent niedriger bei 13.512,13 Punkten. Aktuell gibt das Börsenbarometer 1,61 Prozent auf 13.605,50 Zähler nach.

Auf eine zweitägige Erholung folgt im DAX am Donnerstag wieder der nächste große Kursrutsch. Die Inflationssorgen treiben die Anleger weltweit weiter um und dies zeigt sich vor allem bei Wachstumswerten etwa aus dem Technologiesektor.

Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängste belasten

"Der DAX kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängsten keinen Befreiungsschlag verbuchen", schrieb die Helaba am Donnerstag. Mit dem Kursrutsch nimmt der DAX sein Wochentief bei 13.380 Punkten wohl wieder ins Visier, nachdem es an den US-Börsen am Vorabend wieder zu einem Ausverkauf kam. Nach "heißen Inflationsdaten", wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch der vergangenen Wochen fort.

Inflation weiter Hauptbelastungsfaktor

Auf den zweiten Blick lehrt die weiter extrem hohe Inflation den Anlegern aber wieder das Fürchten. Am Vortag hatte sich der DAX zwar nur kurz aus dem Tritt bringen lassen, doch nüchtern betrachtet war die Preissteigerung in den USA im April unerwartet hoch. Damit nehmen die Sorgen zu, dass die Teuerung noch viel länger auf zu hohem Niveau bleibt, hieß es bei der Commerzbank. Sie scheine sich geradezu verwurzelt zu haben und ziehe auch im Dienstleistungsbereich weiter an. Hier sei sie noch schwerer zu kontrollieren.

Bilanzsaison im vollem Gange

Daneben beschäftigt Investoren eine Welle von Firmenbilanzen. Aus dem DAX legten unter anderem der Versorger RWE, der Versicherer Allianz und der Technologiekonzern Siemens Zahlen vor.

