Rheinmetall-Aktie klettert: Bundeswehr bestellt 23 Bergepanzer "Büffel" - Aktien von RENK & HENSOLDT stark
Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten.
Werte in diesem Artikel
Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.
Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,28 Prozent höher bei 1.204,60 Euro. Auch bei den Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS kommt es zu Bewegung. So geht es für RENK zeitweise 1,51 Prozent auf 45,93 Euro nach oben, HENSOLDT gewinnt 0,81 Prozent auf 69,66 Euro, während TKMS unverändert bei 72,30 Euro notiert.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Rheinmetall News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2026
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.2026
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.2026
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.2026
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.2026
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2026
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.2026
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.2026
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.2026
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.2026
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2026
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.2026
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.2026
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen