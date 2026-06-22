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Nachbeschaffung

Rheinmetall-Aktie klettert: Bundeswehr bestellt 23 Bergepanzer "Büffel" - Aktien von RENK & HENSOLDT stark

23.06.26 09:40 Uhr
Rheinmetall-Aktie springt an: Bundeswehr ordert 23 Bergepanzer - RENK & HENSOLDT ziehen mit | finanzen.net

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten.

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Rheinmetall AG
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,28 Prozent höher bei 1.204,60 Euro. Auch bei den Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS kommt es zu Bewegung. So geht es für RENK zeitweise 1,51 Prozent auf 45,93 Euro nach oben, HENSOLDT gewinnt 0,81 Prozent auf 69,66 Euro, während TKMS unverändert bei 72,30 Euro notiert.

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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