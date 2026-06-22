Nachbeschaffung

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten.

Die Rheinmetall -Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,28 Prozent höher bei 1.204,60 Euro. Auch bei den Branchenkollegen RENK, HENSOLDT und TKMS kommt es zu Bewegung. So geht es für RENK zeitweise 1,51 Prozent auf 45,93 Euro nach oben, HENSOLDT gewinnt 0,81 Prozent auf 69,66 Euro, während TKMS unverändert bei 72,30 Euro notiert.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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