NACHBÖRSE (19:10)/XDAX unv. bei 13.249 Pkt - Baywa mit kräftigem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus haben sich die Aktien von Baywa im nachbörslichen Handel am Donnerstag gezeigt. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, befindet es sich in Endverhandlungen über die Aufnahme eines neuen Gesellschafters bei der Tochter Baywa r.e. renewable energy. Die Papiere wurden bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent höher getaxt. Bereits im regulären Handel war es um 2,9 Prozent nach oben gegangen.

===

XDAX* DAX Veränderung

19.10 Uhr 17.30 Uhr

13.249 13.246 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 13:16 ET (18:16 GMT)