FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktien sind gemessen am XDAX nachbörslich am Freitag den noch etwas weiter fallenden Indizes an der Wall Street gefolgt. Bei Einzelwerten seien Sixt leicht auffällig gewesen, allerdings ohne Nachrichten, hieß es bei Lang & Schwarz. Der Kurs sei um 0,7 Prozent gestiegen.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:30 Uhr 17.35 Uhr

11.332,17 11.364,17 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 22, 2019 16:38 ET (20:38 GMT)