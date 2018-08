NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,0% auf 12.168 Pkt - Mologen haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat es am Mittwoch laut einem Händler von Lang & Schwarz auffällige Kursbewegungen nur in der dritten und vierten Reihe gegeben. Mologen seien bei dünnen Umsätzen um über 20 Prozent nach oben geschossen. Das Unternehmen hatte am Abend über erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen und die Fortführung klinischen Studien berichtet. Außerdem über eine erste Lizenzzahlung über 3 Millionen Euro aus einem Lizenz- und Entwicklungskooperationsvertrags mit dem Medikamentenentwickler Oncologie.

Um 8 Prozent sei die Finlab-Aktie nach oben genommen worden, nachdem ein Beteiligungsunternehmen eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen habe.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.168 12.163 +0,04%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

