NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,03% auf 12.362 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Ähnlich wie an der Wall Street war am Donnerstagabend auch im Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss von einem lauen Sommerhandel die Rede gewesen. Ein Händler von Lang & Schwarz wusste von keinen auffälligen Aktienbewegungen zu berichten. Die am Abend veröffentlichten Geschäftszahlen des schweizerischen Medienkonzerns Highlight Communications interessierte Anleger nicht, die Titel, die Frankfurt gelistet sind, bewegten sich nicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.362 12.366 -0,03%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 23, 2018 16:23 ET (20:23 GMT)