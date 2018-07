NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,04% auf 12.546 Pkt - Mybet haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien ist der Geschäftsausweis von Drägerwerk am Freitagabend bei Anlegern nicht gut angekommen. Bei Lang & Schwarz wurden die Vorzüge am Abend 2,5 und die Stämme 1,0 Prozent schwächer gestellt. Der Medizintechnikkonzern hatte zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ deutlich weniger verdient.

Dagegen ging es für Dialog Semiconductor um 3,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller rechnet mit einer steigenden Ertragskraft im zweiten Quartal und erwartet eine Steigerung des operativen Gewinns um 31 Prozent. "Richtig Musik war in Mybet", sagte ein Händler. Der Glücksspielkonzern plant eine Veräußerung des Online-Geschäfts der Gesellschaft an einen strategischen Investor und will sich auf das B2B-Geschäft konzentrieren. Die Titel wurden 35 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.546 12.541 +0,04%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2018 16:36 ET (20:36 GMT)