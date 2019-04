NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,06% auf 11.995 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus-Aktien wurden am Donnerstagabend im nachbörslichen Handel etwa 0,5 Prozent leichter getaxt, nachdem das Unternehmen Daten zu seinen Auftragseingängen veröffentlicht hatte. Die Umsätze in der Aktie seien aber unauffällig gewesen, berichtete ein Händler.

Etwas lebhafter sei es in Sartorius zugegangen, die im regulären Geschäft schon unter Druck gestanden hatten und am Abend nochmals gut 1 Prozent zurückkamen. Ein nachrichtlicher Hintergrund dazu sei nicht bekannt gewesen, so der Händler.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.995 11.988 +0,06%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 04, 2019 16:29 ET (20:29 GMT)