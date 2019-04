NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,06% auf 12.243 Punkte - Wirecard gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard waren im nachbörslichen Handel am Dienstag gesucht und wurden am Abend 4 Prozent höher getaxt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass die japanische Softbank einen Anteil von 5 Prozent an Wirecard übernehmen wolle.

Deutsche Bank sanken um 0,8 Prozent. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwägt das Geldhaus die Einrichtung einer "Bad Bank" für den Fall, dass die Fusionsgespräche mit der Commerzbank scheitern.

Deutz gewannen nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen 2,5 Prozent. Der Motorenhersteller hatte dabei auch seine Jahresprognose bestätigt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.243 12.236 +0,06%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2019 16:33 ET (20:33 GMT)