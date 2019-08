NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 11.759 Pkt - Klöckner plus 16%

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die Fusionsspekulationen um Thyssenkrupp und Klöckner das beherrschende Thema im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien gestellt. Am Donnerstagabend wurden Klöckner 16 Prozent und Thyssenkrupp noch immer 1,5 Prozent fester getaxt. Um die Stahlsparte zu stärken, bereitet der Technologiekonzern Thyssenkrupp laut Handelsblatt einen Zusammenschluss mit dem Stahlhändler Klöckner & Co vor. Beide Unternehmen führten bereits konkrete Gespräche über eine Übernahme von Klöckner durch Thyssenkrupp, hieß es. Von beiden Unternehmen war am Abend kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.759 11.747 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

