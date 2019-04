NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 11.846 Pkt - Eon und Shop Apotheke unter Druck

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt mit Verlusten -- US-Börsen schließen im Minus -- Senvion insolvent: Aktie verliert über 40 Prozent -- USA drohen EU mit Vergeltungszöllen -- Bayer baut Stellen ab -- Boeing, SAP im Fokus

Sanktionsverstöße: Standard Chartered zahlt 1,1 Milliarden Dollar. Ringen um längere Brexit-Frist: May besucht Merkel und Macron. Volkswagen-Kernmarke kämpft mit Kaufzurückhaltung der Chinesen. China will Schürfen von Bitcoin & Co. verbieten. Domicil Real Estate will an die Börse.