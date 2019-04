NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 11.929 Pkt - Software AG gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einer Händlerin von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Donnerstagabend ausschließlich auf Software AG konzentriert. Die Titel wurden 4 Prozent fester gestellt. Der Software-Konzern hatte am Abend überraschend Erstquartalszahlen vorgelegt und dabei die Wachstumsprognose für den Bereich Adabas & Natural (A&N) für 2019 erhöht. "Die Leute stürzen sich auf solche Schlagzeilen, aber morgen könnte sich manches relativieren", sagte die Marktteilnehmerin. In der abgelaufenen Periode wusste der Konzern zwar von deutlich gestiegenen Umsätzen zu berichten, das Betriebsergebnis stagnierte aber bei sinkenden Margen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.929 11.935 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 11, 2019