NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 11.950 Pkt - QSC gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien am Montagabend von QSC dominiert worden. Die Titel wurden am Abend 8 Prozent fester gestellt. Das Telekommunikationsunternehmen hatte angekündigt, eine vollständige Veräußerung der Plusnet GmbH anzustreben. QSC hatte bereits im September angekündigt, mehrere Optionen ins Auge zu fassen. "Der Kurssprung ist der Erleichterung geschuldet, dass es nun doch zu einem Verkauf kommt", sagte der Marktteilnehmer.

Die Bayer-Aktie reagierte indes nicht auf neue Meldungen zum Stellenabbau . Von den 12.000 Stellen, die Bayer weltweit abbauen will, entfallen 4.500 auf Deutschland, wie die Rheinische Post berichtete. "Der Stellenabbau insgesamt war ja bekannt", so der Händler.

Die Sixt SE will eigene Vorzugsaktien für bis zu 2,75 Millionen Euro zurückkaufen. Diese Schlagzeile sorgte zwar für Umsätze, aber auf beiden Seiten, so dass die Titel am Abend sogar knapp im Minus getaxt wurden.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.950 11.963 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 08, 2019 16:32 ET (20:32 GMT)