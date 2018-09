NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 11.999 Pkt - Instone unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum Umsatz und wenig Meldungen, so hat ein Händler von Lang & Schwarz das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Montag zusammengefasst. Einzig der Kurs des Börsenneulings Instone Real Estate habe sich etwas bewegt, er wurde am Abend bei allerdings niedrigen Umsätzen 3,6 Prozent schwächer gestellt. Laut einem Bericht will sich Finanzinvestor ActivumSG von seinem Aktienpaket am Wohnimmobilienentwickler auf die Schnelle trennen. Das Paket sei institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten wurden, hieß es.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.999 11.986 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

