NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 12.172 Pkt - Hugo Boss unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einer Händlerin von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Donnerstagabend um Hugo Boss gedreht. Der Modekonzern hatte am Abend seine Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal kassiert. Die Titel wurden in der Folge 4 Prozent schwächer gestellt. "Das könnte aber morgen, wenn wieder mehr Marktteilnehmer am Start sind, auch heftiger werden", so ihre Einschätzung zum Kursverlust der Titel.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.172 12.164 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 10, 2019 16:29 ET (20:29 GMT)