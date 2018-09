NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 12.225 Pkt - Vapiano unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vapiano-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlicher unter Druck, nachdem das Unternehmen die Prognose für Gewinn und Umsatz für das Gesamtjahr teils signifikant gesenkt hat. Grund sei die langanhaltende Sommerhitze in ganz Europa, die die Nachfrage einbrechen liess sowie eine schwächere Entwicklung in Schweden, teilte der Systemgastronom mit. Bereits eingeleitete Maßnahmen in Schweden sollen dazu beitragen, das Vapiano bis spätestens 2020 einen Gewinn erzielt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer bei 16,60 Euro getaxt.

Die Autowerte Daimler, VW und BMW hätten dagegen nicht auf die US-Absatzzahlen für August reagiert, so ein Händler weiter.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.225 12.210 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 04, 2018 16:25 ET (20:25 GMT)