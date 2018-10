NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 12.280 Pkt - Ruhiger Handel vor Feiertag

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel verlief am Dienstag, im Vorfeld des Feiertages in Deutschland, in ruhigen Bahnen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktien von BMW, Daimler und VW zeigten keine Reaktion auf die US-Absatzzahlen für September. Während Daimler und VW Rückgänge vermelden mussten, verzeichnete BMW ein leichtes Plus.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.280 12.288 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

