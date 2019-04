NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 12.341 Pkt - Morphosys gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt ruhigen Handel zu Wochenbeginn berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie der Deutschen Börse reagierte leicht positiv auf die Zahlen für das erste Quartal. Der Börsenbetreiber hat auf der Ergebnisseite die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie wurde mit 118 Euro getaxt, nach einem Schlussstand im regulären Handel von 116,95 Euro.

Die Ceconomy-Aktie zeigte dagegen keine Reaktion auf die Ankündigung des Mutterkonzerns von Media-Markt und Saturn, ein Restrukturierungsprogramm aufzulegen. Damit sollen die Grundlagen für ein profitables Wachstum geschaffen werden. Die Titel wurden mit 5,40 Euro getaxt und damit knapp über dem Schlussstand aus dem regulären Handel bei 5,35 Euro.

Dagegen legte die Morphosys-Aktie deutlicher zu und wurde mit 91,75 zu 92 Euro getaxt, nach 89,55 Euro. Die Biotechunternehmen Morphosys und I-Mab Biopharma haben einen ersten Patienten in einer klinischen Phase 3-Studie in Taiwan behandelt. Dies löst eine Meilensteinzahlung an Morphosys in Höhe von 3 Millionen US-Dollar aus.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.341 12.328 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

