NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 12.935 Pkt - Uniper leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Montag. Bewegung habe es dagegen bei diversen Einzelwerten gegeben. So wurde die Uniper-Aktie 0,5 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen muss aufgrund von Verzögerungen beim Bau eines Kraftwerks eine außerplanmäßige Wertberichtigung in Höhe von 270 Millionen Euro vornehmen. Für das erste Quartal 2018 wies Uniper ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 350 Millionen Euro aus. Analysten hatten dem Unternehmen mit 366 Millionen Euro allerdings etwas mehr zugetraut. Im Vorjahr war noch ein Wert von 514 Millionen Euro erzielt worden.

Für die Stratec-Aktie ging es nachbörslich 3,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Dieser fiel nach vorläufigen Berechnungen auf 41,6 Millionen Euro, nach 49,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die adjustierte EBIT-Marge für das erste Quartal werde voraussichtlich 10,3 Prozent betragen, nach 13,9 Prozent im Vorjahr. Dies entspreche einem adjustiertem EBIT von 4,3 Millionen Euro nach 6,9 Millionen Euro im Auftaktquartal des Vorjahres.

Dagegen zeigte sich die Hochtief-Aktie unverändert. Einen Tag vor Ablauf seines Übernahmeangebots für den italienischen Mautstraßenbetreiber Abertis hat Hochtief für das erste Quartal eine deutliche Steigerung des Gewinns ausgewiesen. Der Baukonzern profitierte zum Jahresauftakt von der starken Baukonjunktur weltweit. Das Wachstum von Hochtief wurde allerdings vom starken Euro gebremst.

