NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 13.036 Pkt - Zalando mit leichtem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Von feiertagsbedingt moderaten Umsätzen berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Donnerstag. Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen, sagte der Teilnehmer. Die Zalando-Aktie wurde 0,2 Prozent höher getaxt. Der Online-Versandhändler will eigene Aktien zurückkaufen. Der Aktienrückkauf soll am 11. Mai beginnen und ist bis zum 4. Juni 2018 befristet. Zalando wird bis zu 1,25 Millionen Aktien zum einem Gesamtkaufpreis von bis zu 50 Millionen Euro erwerben, abhängig davon, welcher Wert zuerst erreicht wird.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

13.036 13.022 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

