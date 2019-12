NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 13.149 Pkt - Varta mit Placement und MDAX-Aufstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Varta-Aktie stand am Mittwoch im nachbörslichen Handel nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz im Fokus. Zunächst sei die Aktie mit einer Platzierung unter Druck geraten und habe in der Spitze rund 3 Prozent verloren. Nach Angaben des Händlers habe der Großaktionär Montana rund 2 Prozent seiner Aktien verkauft. Am späten Abend gab dann die Deutsche Börse den Aufstieg der Varta-Aktie in den MDAX bekannt, worauf sich die Papiere deutlich erholten und schließlich noch 0,6 Prozent niedriger getaxt wurden.

Die Titel von Teamviewer wurden 3,6 Prozent höher getaxt. Die Titel werden mit Wirkung vom 23. Dezember ebenfalls im MDAX vertreten sein. Die anderen Index-Änderungen hätten dagegen keine Auswirkungen auf die entsprechenden Einzelwerte gehabt, so der Teilnehmer.

