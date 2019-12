NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 13.178 Pkt - Osram legen stark zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Osram-Aktie stand im Fokus des nachbörslichen Handels am Freitag, so ein Händler von Lang & Schwarz. AMS hat die selbst gesteckte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent geknackt und kann damit den Lichtkonzern übernehmen. Ein Erfolg war bis zum Schluss unsicher gewesen, nachdem zuletzt Hedgefonds im großen Stil Osram-Aktien an der Börse aufgekauft hatten. Die Aktie wurde 12 Prozent höher getaxt bei 43 Euro und lag damit deutlicher über dem Gebotspreis von 41 Euro je Anteilsschein. Die Umsätze in der Aktie seien sehr hoch gewesen, sagte der Teilnehmer.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.30 Uhr

13.178 13.167 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 06, 2019 16:24 ET (21:24 GMT)