NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,15% auf 12.824 Pkte - Thyssen unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Dank der Erholung an den US-Börsen legten auch die deutschen Aktien am Dienstag im nachbörslichen Handel leicht zu. Thyssenkrupp büßten jedoch 4,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Ziele gesenkt hatte. Der Schock über die Gewinnwarnung war bei den Anlegern wohl zunächst groß und drängte mögliche Chancen in den Hintergrund: Die operativen Schwierigkeiten Thyssens könnten aktivistischen Investoren zusätzliche Argumente für eine Zerschlagung des Konzerns in die Hand geben.

Während Thyssen pessimistischer auf den Rest des Geschäftsjahrs blickt, zeigte sich LPKF optimistischer. Die Aktien wurden fast 5 Prozent höher getaxt, nachdem das Maschinenbauunternehmen am frühen Abend seine Jahresumsatzprognose erhöht hatte.

Positiv wurden auch die Quartalszahlen von Qiagen aufgenommen. Die Aktie zeigte sich 0,9 Prozent fester.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.824 12.806 +0,15%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 16:24 ET (20:24 GMT)