NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,2% auf 12.008 Pkt - Dt. Bank gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind Thyssenkrupp am Mittwochabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien rege gehandelt worden. Laut einem Medienbericht steht die Projektsparte des Konzerns vor einem größeren Umbau. Teil der Neuaufstellung ist eine Ablösung der beiden Bereichsvorstände, wie das Handelsblatt aus Kreisen erfahren hatte. Die Aktie des Technologiekonzerns wurde am Abend 0,3 Prozent schwächer gestellt. Dies sei aber wohl dem Umstand geschuldet, dass die Societe Generale die Titel von einer Auswahlliste genommen habe, so der Marktteilnehmer.

1,0 Prozent fester getaxt wurden dagegen Deutsche Bank. Laut einem Agenturbericht prüft die Bank eine Umwandlung des Konzerns in eine Holding mit drei darunter angesiedelten Säulen.

Morphosys wurden 3,0 Prozent höher gestellt. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte eine wichtige US-Freigabe für seine Vereinbarung mit Novartis zum Antikörperwirkstoff MOR106 erhalten. Damit wurde die vereinbarte Vorauszahlung von 95 Millionen Euro von Novartis an Morphosys und Partner Galapagos fällig. In Folge der kartellrechtlichen Freigabe hat Morphosys die jüngst mitgeteilte Erhöhung der Finanzprognose bestätigt.

Paragon übernimmt die Mehrheit an der auf Sprachsteuerung und intelligente Assistenzsysteme spezialisierten Semvox GmbH. Das kam bei Anlegern gut an, der Kurs kletterte um 5,2 Prozent.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.008 12.032 -0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

