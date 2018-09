NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.059 Pkt - Index-Änderungen ohne Auswirkungen

Commerzbank 8,41 EUR 2,48% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Insgesamt recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die am späten Abend bekannt gegebenen Index-Änderungen der Deutschen Börse hätten keine Kursauswirkungen auf die betroffenen Einzelwerte gehabt. Diese seien wie erwartet ausgefallen. So wird unter anderem Wirecard in den DAX aufsteigen und dort den Platz der Commerzbank einnehmen. Zugleich gab die Deutsche Börse auch die Neuzusammensetzungen von MDAX, SDAX und TecDAX bekannt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.059 12.040 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 16:41 ET (20:41 GMT)