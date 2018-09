NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.081 Pkt - Metro sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind die jüngsten Pläne von Metro am Donnerstagabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien gut angekommen. Der Handelskonzern zieht bei der schwächelnden Real-Handelskette die Reißleine: Der Vorstand des Konzerns beschloss, eine Veräußerung des Einzelhandelsgeschäfts Real und der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten in die Wege zu leiten. Die Titel wurden daraufhin 3,0 Prozent fester gestellt.

Nicht gut kam dagegen die erneute Umsatzwarnung des Modekonzerns Ahlers an. Dieser senkte seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und strich die Dividende. Die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/18 bewegten sich am unteren Rand der Erwartungen. Das Unternehmen will nun mit einem Maßnahmenpaket gegensteuern und unter anderem Personal abbauen. Die Papiere wurden 6,0 Prozent niedriger getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.081 12.056 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2018 16:40 ET (20:40 GMT)