NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.264 Pkt - Teamviewer fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon notierten in nachbörslichen Handel am Mittwoch 0,9 Prozent fester. Das Unternehmen hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erlöst. Die Mittel sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, teilte Infineon mit. Teamviewer verbesserten sich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat am Mittwoch zwar den Sprung auf das Börsenparkett erfolgreich geschafft, doch blieb das Debüt hinter den Erwartungen zurück. Metro erhöhten sich um 0,9 Prozent. Der Konzern will Kosten sparen und prüft Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.264 12.234 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2019 16:37 ET (20:37 GMT)

