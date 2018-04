NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,2% auf 12.273 Pkt - Steinhoff gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Mittwochabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien einzig die Titel von Steinhoff als auffällig bezeichnen können. Diese wurden 8 Prozent fester gestellt. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhändler hatte weiteres Tafelsilber veräußert, um seinen Schuldenberg abzutragen. Nachdem sich das in Deutschland mit den Poco-Häusern vertretene südafrikanische Unternehmen bereits von 450 Millionen Aktien des südafrikanischen Industriekonzerns KAP getrennt hatte, will Steinhoff nun einen Anteil von bis zu 6 Prozent an der Steinhoff Africa Retail Ltd (STAR) zu Geld machen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.273 12.294 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 11, 2018 16:33 ET (20:33 GMT)