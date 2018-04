NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,2% auf 12.378 Pkt - Dt. Telekom sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend ganz im Zeichen der Deutschen Telekom gestanden. "Telekom-Aktien sind wirklich auffallend fest", sagte der Marktteilnehmer. Hintergrund waren Kreisemeldungen, wonach die US-Tochter T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen wieder haben aufleben lassen. Beide US-Aktien hatten an der Wall Street mit den Meldungen deutlich zugelegt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.378 12.397 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

