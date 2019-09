NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.385 Punkte - Akasol haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Stimmung an der Wall Street sprang am Mittwoch auch auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien über. Die SAP-Aktie reagierte nach Aussage eines Händlers am Abend zunächst nicht auf die Zahlen, die der US-Wettbewerber Oracle nach Börsenschluss in den USA vorlegte. Die Oracle-Aktie geriet im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com indessen unter Druck, wohl auch weil CEO Mark Hurd eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen ankündigte.

Continental zeigten sich wenig bewegt von der Nachricht, dass der Reifenhersteller mit dem französischen Wettbewerber Michelin ein Joint Venture in Singapur gründet. Die Conti-Aktie legte am Abend 0,5 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten sprangen Akasol um +8,7 Prozent nach oben, nachdem der Batteriehersteller einen neuen Großauftrag vermeldet hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.385 12.359 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 11, 2019 16:31 ET (20:31 GMT)

