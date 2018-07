NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.580 Pkt - Dialog gefragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich die Finanzwerte im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien nicht nennenswert bewegt. In den USA waren Finanzwerte nach deutlich gestiegenen Marktzinsen sehr gefragt gewesen. Dialog Semiconductor wurden am Abend 0,7 Prozent fester gestellt. Wettbewerber Ams hatte am Abend mit seinen Zweitquartalszahlen besser als erwartet abgeschnitten. Deutsche Forfait zeigten sich unauffällig, nachdem sie im Frankfurter Spezialistenhandel um rund 25 Prozent eingebrochen waren. Der Außenhandelsfinanzierer hatte im ersten Quartal den Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen zu spüren bekommen und rechnete im Gesamtjahr nun mit einem Verlust.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.580 12.549 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

