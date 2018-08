NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.641 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel am Freitag. Etwas Bewegung gab es nur in zwei Nebenwerten: Consus Real Estate legten um 5,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf einer 58-prozentigen Beteiligung an der GxP German Properties bekanntgegeben hatte. GxP wurden gut 9 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.641 12.616 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

