NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,2% auf 13.074 Pkt - Allgeier und MTU gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Montagabend auf Allgeier konzentriert. Die Technologie-Holding hatte am Abend erste Einschätzungen für die Geschäftszahlen 2019 genannt und zugleich einen Ausblick auf 2020 veröffentlicht. In einer ersten Reaktion wurden die Titel 2 Prozent schwächer als zum Xetra-Schluss gestellt, doch im späten Geschäft wurden die Titel dann über 10 Prozent fester getaxt. "Mit der Aktie gab es mehr Umatz heute Abend als mit allen DAX-Werten zusammen", sagte der Teilnehmer.

MTU wurden indes 1,1 Prozent höher gestellt. Der Händler berichtete von einer Hochstufung durch die UBS auf "Buy" von zuvor "Neutral". Dass die kanadische Regierung Volkswagen wegen des Abgasskandal verklagt hatte, interessierte Anleger indes nicht. Die Titel wurden nicht gehandelt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.30 Uhr

13.074 13.106 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2019 16:54 ET (21:54 GMT)

