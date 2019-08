NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,3% auf 11.619 Pkt - Tele Columbus und Gea gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Dienstagabend Gea und Tele Columbus im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien auffällig gezeigt. Gea wurden am Abend 2,5 Prozent fester gestellt. "Goldman Sachs hat den Wert auf Buy hochgenommen", so der Marktteilnehmer. Tele Columbus hatte Zweitquartalszahlen vorgelegt und in der abgelaufenen Periode Umsatz und Betriebsergebnis gesteigert. Zudem war die Prognose für 2019 bestätigt worden. Die Titel wurden daraufhin 6,5 Prozent fester getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.619 11.651 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 20, 2019