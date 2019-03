NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,3% auf 11.748 Punkte - Munich Re kaum bewegt

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Dienstag hat sich bei deutschen Einzelwerten wie auch in der Breite laut einem Händler bei Lang & Schwarz nachbörslich kaum etwas auffälliges getan. Der Markt folgte den US-Börsen, wo die Kurse im Späthandel ihre zuvor gesehenen Gewinne wieder preisgaben.

Wirecard hätten die mittlerweile fast schon üblichen Schwankungen gezeigt. Munich Re hätten sich von den am Abend mitgeteilten Geschäftszahlen für 2018 und den Indikationen für 2019 weitgehend unberührt gezeigt und auch bei MLP habe sich nichts getan. Der Finanzdienstleister erwirbt 75,1 Prozent an der Deutschland Immobilien Gruppe in Hannover (s.u.)

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.748,24 11.788,41 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 19, 2019 17:02 ET (21:02 GMT)