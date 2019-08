NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,3% auf 11.791 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem ruhigen Abend sprach ein Händler mit Blick auf den nachbörslichen Handel am Dienstag. In der Wirecard-Aktie sei etwas Kaufinteresse beobachtet worden, die Aktie wurde am späten Abend 1,7 Prozent fester gestellt.

Unter den Nebenwerten zeigten sich AAP Implantate kaum bewegt von der Gewinnwarnung des Unternehmens. Auch Constantin Medien reagierten nicht auf die Halbjahrszahlen und den bestätigten Ausblick der Gesellschaft.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.791 11.750 +0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

