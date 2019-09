NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,3% auf 12.300 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Dienstag zogen die Aktien im Sog der Wall Street noch etwas an. In den USA hatten die Kurse kurz vor der Schlussglocke ihre Verluste wettgemacht oder waren sogar ins Plus gedreht. Beobachter vermuteten dahinter die Hoffnung auf eine Annäherung von USA und Iran. US-Präsident Trump hatte den in der Iran-Frage als Hardliner geltenden Nationalen Sicherheitsberater Bolton entlassen und ist nach Angaben aus der US-Regierung zu einem bilateralen Gipfel mit dem iranischen Staatschef Ruhani "ohne Vorbedingungen" bereit.

Nachrichten zu einzelnen Aktien gab es am Dienstagabend nicht. Die Varta-Aktie, die im regulären Geschäft um über 10 Prozent eingebrochen war, machte etwas Boden gut und wurde am Abend 4,5 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.300 12.269 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

