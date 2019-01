NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,4% auf 10.845 Pkt - Daimler etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler haben am Dienstag im Nachbörsenhandel bei Lang & Schwarz gut 1 Prozent höher gelegen in einem insgesamt etwas anziehenden Markt. Der Autobauer hatte nachbörslich mitgeteilt, dass Mercedes-Benz Cars 2018 den Absatz leicht gesteigert und den achten Jahresrekord in Folge eingefahren hat.

Für Medigene ging es um rund 3 Prozent aufwärts. Das Biotechnologieunternehmen hatte kurz nach Ende des Xetra-Handels über den Erhalt eines Patents berichtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

10.845 10.804 +0,41%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2019 16:31 ET (21:31 GMT)