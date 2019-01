NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,4% auf 10.970 Pkt - Kuka sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kurs des Robotikunternehmens Kuka ist am Donnerstag bei Lang & Schwarz nach einer Umsatz- und Margenwarnung phasenweise um 10 Prozent eingeknickt. Zuletzt habe das Minus bei rund 6 Prozent gelegen, sagte ein Händler und betonte, die Aktie sei seit dem Einstieg der Chinesen nicht allzu liquide. Bei Akasol habe sich im nachböfrslich insgesamt dank guter US-Vorgaben in der Breite steigenden Markt nichts getan, hieß es weiter. Der Batteriesystemexperte hatte am Abend einen Wechsel seines Finanzchefs mitgeteilt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

10.970 10.922 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 10, 2019 16:27 ET (21:27 GMT)