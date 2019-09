NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,4% auf 12.331 Pkt - Rheinmetall leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--

Commerzbank gaben im nachbörslichen Handel am Donnerstag 0,1 Prozent nach. Die Bank hatte ihre Ertragsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Für 2019 geht sie zudem nicht länger von steigenden bereinigten Erträgen aus. Das Strategiekonzept des Vorstands wurde derweil von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet. Zudem wurde Bettina Orlopp zum neuen Finanzvorstand ernannt. Rheinmetall fielen 2,8 Prozent. Der Konzern ist in Nord- und Südamerika Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dadurch seien die regulären betrieblichen Prozesse an Standorten in der Region derzeit erheblich gestört. Ado Properties verbesserten sich um 5,5 Prozent. Das Immobilienunternehmen hatte den Verkauf eines Portfolios in Berlin mitgeteilt.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.331 12.289 +0,4%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

