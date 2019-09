NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,4% auf 12.416 Pkt - Deutz unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutz gaben 4,5 Prozent im nachbörslichen Handel am Freitag nach. Aufgrund der erwarteten finanziellen Belastungen aus der Insolvenz eines Zulieferers könne die Prognose einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von mindestens 5,0 Prozent im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr gehalten werden, teilte Deutz mit. Die Marge werde nun bei 4 bis 5 Prozent erwartet.

Elmos Semicoductor erhöhten sich um 7 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Beteiligung an Silicon Microstructures an Measurement Specialties verkaufen will, eine Tochter der TE Connectivity. Der Wert der Beteiligung soll bei 95 Millionen Dollar liegen.

RWE profitierten mit einem Plus von 0,5 Prozent von einer Hochstufung durch die Commerzbank auf "Buy" von "Hold".

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.416 12.468 -0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 16:37 ET (20:37 GMT)

