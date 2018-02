NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,4% auf 12.535 Pkt - Shop Apotheke leicht erholt

Die Rohstoffpreise steigen - vor allem Öl und Industriemetalle erleben ein Comeback . Ob sich die Aufwärtsrally fortsetzt und wie Sie optimal in Rohstoffe investieren, erfahren Sie im Online-Seminar am Donnerstag.

Heute im Fokus

DAX beendet Tag mit Gewinnen -- Dow schließt stabil -- Tesla glänzt mit Umsatzsteigerung -- EZB-Rat Nowotny wirft USA Währungsmanipulation vor -- Lufthansa, Snap, Apple im Fokus

Kreditgeber stoßen offenbar Steinhoff-Engagements ab. Glaxosmithkline will trotz Quartalsverlust Dividendenversprechen halten. Was Geely wirklich von Daimler will. Delivery Hero-Aktie: Delivery Hero verzeichnet weiter rasantes Wachstum. Höhere Investitionen und Währungseffekte bremsen OSRAM.