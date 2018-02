NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -1,0% auf 12.141 Pkt - Biotest gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben angesichts der Talfahrt bei deutschen Aktien nach Xetra-Schluss Einzelgeschichten keine Rolle gespielt. "Verkauft wurde querbeet", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf den Absturz der Wall Street. Lediglich Biotest stemmten sich gegen den Negativtrend. Der Mehrheitsaktionär von Biotest will das deutsche Pharmaunternehmen näher an sich binden. Die chinesische Creat Group bzw. ihre Holding Tiancheng strebt den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Minderheitsaktionäre Ausgleichs- und Abfindungszahlungen erhalten. Bei allerdings geringen Umsätzen wurden die Stämme 3 Prozent und die Vorzüge 6,5 Prozent fester gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.141 12.260 -1,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2018 16:36 ET (21:36 GMT)