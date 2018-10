NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +1,1% auf 11.395 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Gefolge der Wall Street, die sich im späten Geschäft deutlich von ihren Tagestiefs erholte, machten auch die deutschen Aktien am Dienstag im nachbörslichen Handel einen großen Teil ihrer Verluste aus dem regulären Handel wett. Ein Händler berichtete von lebhaften Umsätzen "querbeet". Vor allem Aktien, die zuvor stark abgegeben hätten, seien gesucht gewesen. Dazu gehörten etwa Wirecard, die am Abend 2,8 Prozent höher gestellt wurden, oder Bayer mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Unternehmensspezifische Nachrichten gab es nur in der dritten Reihe. Dort legten Vapiano nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung um über 24 Prozent auf 7,85 Euro zu. Der Restaurantbetreiber will gut 2 Millionen neue Aktien zu je mindestens 10 Euro ausgeben. Die Anteile der bestehenden Eigentümer werden damit um gut 8 Prozent verwässert. Die neuen Aktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bis zum 24. Oktober verkauft werden. Die Vapiano-Hauptaktionäre Mayfair, VAP Leipzig und Exchange Bio haben sich verpflichtet, die nicht im Rahmen des Bookbuilding platzierten neuen Aktien zum Preis von je 10,00 Euro zu erwerben.

Auf positive Resonanz stieß auch die Kapitalerhöhung, deren Abschluss Epigenomics meldete. Die Aktie legte um fast 9 Prozent zu.

Carl Zeiss Meditec wurden 0,7 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen eine Übernahme in den USA mitgeteilt hatte. Zum Preis machte Carl Zeiss Unternehmen aber keine Angaben.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.395 11.274 +1,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DJG/cln

