NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +1,1% auf 11.915 Pkt - Aufschläge querbeet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagabend gezogen von einer Rally der Wall Street im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt. "Wir haben damit die Verluste aus dem Xetra-Handel wieder wettgemacht", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. In der allgemeinen Rally hätten Meldungen zu einzelnen Werten keine Rolle gespielt, zumal es derer auch wenig gegeben habe. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag den estnischen Terminalbetreiber Transiidikeskuse AS in Muuga vollständig übernommen. Die Titel des Hafenbetreibers wurden 1,0 Prozent fester gestellt und zeigten sich damit nicht auffällig.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.915 11.787 +1,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 26, 2018 16:31 ET (20:31 GMT)