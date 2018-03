NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -1,1% auf 12.067 Pkt - Stahlwerte im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der deutsche Markt sei mit der schwachen Tendenz an der Wall Street ebenfalls unter Abgabedruck geraten. Mit der Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump standen vor allem die deutschen Branchenwerte im Fokus. Die Aktien von Thyssenkrupp wurden 1,5 Prozent niedriger getaxt, Salzgitter verzeichneten einen Abschlag von 2 Prozent und Kloeckner & Co wurden 1,2 Prozent tiefer getaxt.

Die Aktie von Alstria Office zeigte sich dagegen wenig verändert und konnte sich dem negativen Sog des Gesamtmarktes entziehen. Das Unternehmen hat wegen des zwischenzeitlichen Verkaufs von Immobilien im vergangenen Jahr weniger umgesetzt, unter dem Strich allerdings einen Gewinnsprung hingelegt. Seine Jahresziele erreichte das Hamburger Immobilienunternehmen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.067 12.191 -1,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 16:33 ET (21:33 GMT)