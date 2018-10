NACHBÖRSE (22:00)/XDAX unv. - Talanx nach Gewinnwarung unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Montagabend auf Talanx konzentriert. Der Versicherungskonzern hatte am Abend seine Jahresprognose kassiert. Hintergrund war die Großschadensbelastung der Industrieversicherung. Die Aktie wurde am Abend 5,5 Prozent tiefer gestellt. "Das war der einzige Wert, bei dem heute Abend etwas los war", sagte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.613 11.614 unverändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 15, 2018 16:31 ET (20:31 GMT)