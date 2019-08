NACHBÖRSE (22:10)/XDAX +0,5% auf 11.712 Pkt - Osram schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem insgesamt angesichts der Erholung an der Wall Street nach oben laufenden Markt im Nachbörsengeschäft, haben laut einem Händler von Lang & Schwarz Bayer, Adidas und Varta etwas hervorgestochen. Bayer wurden demnach um weitere 2 Prozent nach oben genommen, nachdem sie im Xetra-Handel bereits um gut 6 Prozent gestiegen waren. Für Varta sei es um weitere 3 Prozent hoch gegangen. Hier hätten die gut ausgefallenen Geschäftszahlen nachgewirkt. Adidas hätten im Vorfeld des Quartalsausweises am Donnerstag 1 Prozent höher gelegen, so der Marktteilnehmer.

Um rund 2,5 Prozent nach unten auf 32,85 Euro ging es dagegen für Osram. Nachbörslich war bekannt geworden, dass mit dem Vermögensverwalter Allianz Global Investors der größte Osram-Einzelaktionär die Offerte der Finanzinvestoren Bain und Carlyle für den Lichttechnologie-Konzern ablehnt. Osram sei mehr wert als die angebotenen 35 Euro je Aktie, so die Begründung.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.10 Uhr 17.35 Uhr

11.712,50 11.650,15 +0,53%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2019 16:35 ET (20:35 GMT)