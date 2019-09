NACHBÖRSE (22:15)/XDAX +0,1% auf 12.396 Pkt - Zalando unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Montag einiges getan. Zalando gaben bei Lang & Schwarz um rund 6 Prozent nach auf 42,70 Euro. Wie der GroßaktionärKinnevik mitteilte, trennt er sich in einem beschleunigten Verfahren von einem Teil seiner Zalando-Aktien. Laut Lang & Schwarz will Kinnevik die Papiere für 42,15 bis 42,50 Euro je Stück verkaufen.

Tom Tailor profitierten von der Nachricht, dass das Modeunternehmen kurz vor dem Abschluss einer Einigung mit den Konsortialbanken und dem Mehrheitsaktionär Fosun über die Kernpunkte der neuen Finanzierungsstruktur steht. Tom Tailor wurden bei Lang & Schwarz um gut 20 Prozent nach oben gesetzt auf zuletzt 1,72 Euro.

Für Instone ging es um gut 6,7 Prozent nach oben auf 19,15 Euro. Das Unternehmen hatte nachbörslich den Ausblick angehoben.

ADO Properties machten gut 3 Prozent gut auf 35,95 Euro. Das Immobilienunternehmen verhandelt über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.35 Uhr

12.396,41 12.380,31 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

